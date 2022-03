NVIDIA dévoile son H100 (Hopper) : Transformer Engine, DPX, HBM3, PCIe 5.0, 60 TFLOPS

Comme prévu, la conférence d'ouverture de la GTC 2022 a été l'occasion pour Jen Hsun Huang de dévoiler sa prochaine architecture Hopper (en hommage à Grace Hopper ). La puce H100 est attendue pour le 3e trimestre et annonce déjà des chiffres qui font tourner la tête... et de nombreuses déclinaisons.

Avec Ampere et l'A100, NVIDIA avait dévoilé une puce très performante, introduisant de nouveaux concepts pour l'entreprise comme Multi Intances GPU (MIG) pour la virtualisation, une meilleure gestion des matrices creuses, etc. Mais en deux ans, le constructeur commençait à se faire distancer, notamment sur la puissance de calcul brute.

Il était donc temps de passer la seconde et de reprendre un temps d'avance, d'autant qu'AMD ne tardera pas à revenir au score avec CDNA3, et qu'Intel va commencer à mettre la pression avec ses solutions Xe visant les supercalculateurs. Hopper et sa première incarnation, H100, ne font donc pas dans le détail.

Performances x3, TDP x1,75