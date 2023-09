La FCC somme les opérateurs de constellations de faire des efforts pour atténuer la pollution satellitaire

Si les constellations de satellites, comme Starlink de SpaceX, permettent de se connecter sur internet de n'importe où sur le globe, que ça soit sur un bateau en plein océan Pacifique ou dans un pays en guerre comme l'Ukraine, elles font aussi grincer les dents des astronomes.

En effet, les rangées de satellites qui circulent tout autour de la Terre forment des traces sur les images astronomiques en réfléchissant la lumière du soleil. Et la multiplication prévue de ces constellations risque de compromettre de plus en plus de travaux astronomiques.

En mars dernier, les chercheurs sonnaient le signal d'alarme par rapport aux images prises par Hubble. De plus en plus de photos du satellite scientifique contiennent des traces qui obstruent les observations astronomiques.

La Commission fédérale des communications américaine (Federal Communications Commission, FCC), qui attribue les licences de déploiement de ces systèmes, se penche actuellement un peu plus sur le problème.

Adaptation des licences...