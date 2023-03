Constellations de satellites : « il n’y a que six places » dans la course mondiale

C’est la « guerre économique »

Didier Le Boulc’h, vice-président strategy et telecoms solution chez Thales Alenia Space, a développé un rapide exposé de la situation. Cela permet de mieux en comprendre les enjeux. Déjà pour répondre à la question, il explique que « du point de vue industriel, c’est plutôt la guerre économique, car il y a une véritable course ». La raison est assez simple : comme pour toutes les technologies sans fil, le spectre n’est pas infini et les fréquences sont donc un bien rare et extrêmement précieux.

Les acteurs se livrent ainsi une course afin d’être le premier à proposer un modèle économique capable de tenir la route, permettant de récolter des fonds et de se lancer, dans tous les sens du terme. Dans cette course, « les premiers prennent les fréquences et s’assoient un tout petit peu sur les règles de priorité de l’UIT [Union internationale des télécommunications, ndlr] ». Sans oublier qu’ils prennent au passage des parts de marchés importantes.

Constellations LEO et GEO : avantages et inconvénients

Didier Le Boulc’h propose ensuite de comparer les constellations LEO et GEO. Il s’agit respectivement de l'orbite terrestre basse (low earth orbit ou LEO) qui s’étend jusqu’à 2 000 km environ, et de l’orbite géostationnaire (GEO) à 36 000 km d’altitude. Entre les deux, on retrouve aussi l’orbite MEO. Nous avons détaillé les différentes orbites dans notre dossier sur Ariane 6.

À première vue, les satellites des constellations sur des orbites basses « paraissent beaucoup moins chers – car plus petits, plus légers et fabriqués en série – mais il en faut aussi beaucoup » comparé à ceux des constellations géostationnaires.

Si les satellites GEO sont immobiles par rapport à un point fixe sur Terre, ce n’est pas le cas des LEO qui traversent le ciel. De plus, « ils passent une grande partie de leur temps sur les pôles, sur les océans où il n’y a pas beaucoup de trafic, ou sur des pays dans lesquels ils n’auront pas de licence ». Par exemple, des satellites américains n’ont pas vraiment de chance d’avoir des clients chinois ou russes, et vice-versa.

Pour Didier Le Boulc’h, « le temps d’utilisation moyen d’un satellite LEO c’est peut-être 10 à 15 %, alors que le satellite géostationnaire, s’il est bien conçu et agile, va être utilisé à 100 % ». Au final, l’équation s’équilibre à peu près, selon l’intervenant, bien que cela dépende de plusieurs paramètres.

Il ajoute même que « les gros géostationnaires récents sont plus compétitifs sur le coût du bit transmis que la plupart des constellations LEO… sauf les plus massives qui vont faire 10 000 satellites et vont écraser les prix, les lancer eux-mêmes à prix coutant », etc. Toute ressemblance avec Starlink de SpaceX – qui réutilise en plus ses premiers étages à tour de bras – n’est pas fortuite. Les satellites LEO ont par contre un avantage indéniable sur les GEO : une latence beaucoup plus faible. Pas besoin de faire plus de 70 000 km pour un aller-retour avec le satellite. Et sur ce point, la technologie ne peut rien faire puisque le facteur limitant est la vitesse de la lumière.

La problématique des stations au sol

Par contre, avec des satellites sur des orbites basses, il faut que les terminaux puissent traquer les satellites, qui se déplacent dans le ciel, pour rappel.

Le vice-président de Thales cite en exemple l’opérateur O3B (qui appartient depuis 2016 au luxembourgeois SES). Il dispose de satellites sur des orbites MEO et d’un réseau d’antennes paraboliques (équipées de moteurs) un peu partout dans le monde.

« Ça marche bien, c’est performant et ce n’est pas très cher, mais ça peut tomber en panne ». Et ce n’est pas toujours évident et rapide pour un opérateur du Luxembourg de se déplacer sur un site en Afrique pour procéder aux réparations par exemple.

Mais la solution existe déjà : « ces solutions mécaniques sont un peu dépassées et laissent la place à des antennes électroniques […] Ça marche très bien et c’est joli… mais petit défaut : ça coutait jusqu’à présent très cher […] Les constellations américaines sont en train de montrer un exemple impressionnant de réussite industrielle : elles arrivent à faire des antennes actives qui coutent 1 000 euros, peut-être 500 euros demain et voire encore moins ».

Pour Didier Le Boulc’h, pas de doute : « c’est un défi que l’Europe doit relever pour la constellation Iris². Si on fait des terminaux qui coutent 100 000 euros, on aura un peu de mal à vendre des services ». Il faut donc trouver une solution, mais « c’est faisable, car les technologies à la base de ces antennes actives américaines sont européennes ».

De nouveaux services… qui intéressent les militaires