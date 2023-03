Les constellations de satellites parasitent la vision de Hubble

Des astronomes sonnent un signal d'alarme : les constellations de satellites comme celles de Starlink perturbent leurs travaux. De plus en plus d'images réalisées par le satellite Hubble sont parasitées.

Les chercheurs qui travaillent sur les images de l'espace envoyées par Hubble se retrouvent de plus en plus face à un problème : les constellations de satellites de type Starlink de SpaceX ou celle de OneWeb font des trainées de lumière qui masquent les points de l'univers qui ne peuvent donc être observés correctement.

Si jusque-là, nous entendions surtout les plaintes des astronomes qui travaillent sur les observations faites depuis les télescopes situés sur Terre, il se trouve qu'Hubble est aussi gêné par ces satellites.

À l'aide d'une armée d'astronomes amateurs, qui ont plus l'habitude de chasser les astéroïdes sur les photos prises par Hubble et d'un algorithme de deep learning, des chercheurs ont établi que 2,7 % des images faites avec une exposition de 11 minutes (l'exposition la plus courante des images d'Hubble) étaient marquées par des lignes lumineuses produites par des constellations de satellites. Le résultat est étudié dans un article publié dans la revue scientifique Nature Astronomy.

Un problème identifié, mais accru par les constellations