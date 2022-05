La guerre en Ukraine met l'accent sur le boom des satellites commerciaux

L'invasion militaire russe de l'Ukraine « a coïncidé avec un boom du nombre et de la sophistication des satellites de surveillance commerciaux, dont des centaines sont en orbite », souligne le Wall Street Journal. Les images sont transmises aux armées et services de renseignements américains et alliés, voire directement à ceux de l'Ukraine, mais abreuvent également les journalistes et spécialistes de l'OSINT.

Will Marshall, co-fondateur et directeur général de Planet Labs PBC, explique que sa flotte d'environ 200 satellites scanne l'Ukraine une fois par jour, avec des images d'une résolution de 9 pieds (2,75 mètres). Ce qui lui avait permis de repérer un pont établi par l'armée russe pour traverser une rivière à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine alors même que Poutine déclarait que ses troupes reculaient.

« Les données géospatiales commerciales sont à la guerre en Ukraine ce que le GPS était à Desert Storm il y a 30 ans » lors de la guerre du Golfe, précise John Serafini, PDG de HawkEye 360, dont les satellites surveillent les navires de pêche illégaux, mais également le brouillage des signaux GPS des forces russes, et donc les mouvements de ses troupes.

L'Ukraine est aussi un très opportun terrain d'exploration des radars à synthèse d'ouverture, qui peuvent regarder même aux travers des nuages, du brouillard et de la neige. De quoi « détecter où les véhicules se sont déplacés, même par mauvais temps, et repérer les chars cachés sous les arbres », explique le directeur général de MDA, Mike Greenley.

Maxar Technologies dispose de son côté de quatre satellites opérationnels en orbite dotés d'une résolution pouvant aller jusqu'à 12 pouces (30 centimètres).