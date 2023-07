Qualité des réseaux fibre optique (FTTH) : l’Arcep publie la liste des plus mauvais élèves, l’Avicca voit rouge

L’Avicca (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel) a publié un article en réponse à l’observatoire de l’Arcep. L’article a été mis à jour en conséquence.

L’Arcep vient de publier un bilan des échecs au raccordement et des pannes sur les réseaux en fibre optique. Altitude Infra arrive largement en tête, en grande partie à cause des réseaux récupérés en 2021. Altice (via XpFibre) n’est pas en reste avec des scores élevés. L’Avicca dénonce une présentation « tout bonnement inacceptable », qui « dédouane et conforte les quatre opérateurs commerciaux ».

C’était attendu, le régulateur des télécoms semble (enfin) décidé à prendre le taureau par les cornes et à se saisir pleinement du dossier du déploiement de la fibre optique. Au dernier décompte, 81 % des locaux étaient éligibles et plus de 19 millions clients ont sauté le pas de la fibre optique (FTTH).

Malgré une petite baisse, le déploiement continue d’avancer à rythme soutenu… comme les couacs pour les clients, les opérateurs, les municipalités et les régions pour ne citer qu’eux. On parle souvent des sacs de nœuds dans les armoires de fibre optique et des clients débranchés, mais ce n’est bien souvent que la partie émergée de l’iceberg. Le problème est profond – notamment avec le mode STOC – comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises.

Dans la jungle, terrible jungle…

Timide au cours des dernières années, le régulateur des télécoms semble enfin prendre conscience des problèmes de fonds depuis un ou deux ans. Pour rappel, l’Autorité paraissait encore tomber des nues en mars 2021, quand elle qualifiait la situation de « difficilement compréhensible ». Depuis, deux axes de travaux sont mis en avant (avec l’ensemble de la filière) : « d’une part, renforcer la qualité des interventions réalisées partout en France et d’autre part, remettre en état les réseaux dits "accidentogènes" ».

Pour le premier point, « les opérateurs d’infrastructure [ceux qui déploient le réseau (OI), à ne pas confondre avec les opérateurs commerciaux (OC) qui proposent leurs offres aux clients, ndlr] ont désormais la capacité de savoir qui intervient, à quel endroit et quand, grâce à un nouvel outil, dénommé "e-intervention" mis en place au deuxième trimestre 2023 ».

Des améliorations sont en cours, notamment pour « prévenir en temps réel le technicien intervenant pour l’opérateur commercial en cas de coupure d’un abonné et permettre une réparation plus rapide ». De plus, un compte rendu d’intervention est en place, avec des « photos, communiqué par l’opérateur commercial à l’opérateur d’infrastructure ».

Des évolutions dans le bon sens, mais dont on se demande pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour qu’elles soient mises en place.

Tout n’est pas parfait pour autant, loin de là. Il reste par exemple de nombreuses armoires ressemblant davantage à une grosse salade de spaghettis qu’à un répartiteur de fibres optiques servant à connecter les logements, d’autant plus pour un service qui a vocation à devenir universel à la place du cuivre. XpFibre et Altitude Infra ont lancé des plans de remise en état, mais loin d’être suffisants selon plusieurs spécialistes.

L’Arcep passe au « Name & Cheh »