Fibre : une action coup de poing en Haute-Savoie « pour dénoncer les dégradations répétées et systématiques »

Le réseau fibre optique de Syane en Haute-Savoie a été victime de « 145 dégradations depuis 14 mois ». Les élus et représentants du Syndicat ont décidé de passer à l’action en bloquant symboliquement les NRO/SRO afin d’alerter et sensibiliser l’État et le législateur sur les problématiques du mode STOC.

Le Syane (Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie) déploie la fibre optique en Haute-Savoie dans le cadre du Plan France THD. « Il construit le réseau et en est le propriétaire », explique-t-il. Il s’agit d’un RIP (réseau d’initiative publique).

Syane (et Altitude Infra) démuni face au mode STOC

Les ambitions du Syndicat sont de raccorder « 320 000 logements répartis sur 246 communes et 279 Zones d’Activités Economiques (ZAE) ». En 2015, il « a confié l’exploitation de son réseau public en fibre optique par la Délégation de Service Public (DSP) à la société Altitude Infra ». Certaines zones du département sont par contre développés via des initiatives publiques locales (Faucigny Glières, Vallée de Chamonix Mont-Blanc) et privées (Annecy, Annemasse, Cluses et Thonon-Les-Bains via Orange).

Comme d’autres gestionnaires de réseaux, Syane est confronté au fameux mode STOC – Sous Traitance Opérateur Commercial –, avec les déboires et dérives que l’on connait depuis des années maintenant. Pour résumer, « le cadre réglementaire en vigueur permet aux opérateurs usagers du réseau public de s’imposer comme sous-traitant de notre délégataire [Altitude Infra, ndlr], ou d’imposer leurs propres sous-traitants », rappelle le Syndicat. On arrive parfois à 7/8 sous-traitants, avec le dernier maillon de la chaine payé au lance-pierre et uniquement à condition que la ligne fonctionne. Autant dire qu’il doit faire au plus vite – quitte à débrancher quelqu’un – pour être payé.

Des élus tapent du poing sur la table et bloquent des accès