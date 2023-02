Les « laissés-pour compte » de la fibre inquiètent la médiatrice des communications électroniques

Une bonne nouvelle peut en cacher une mauvaise. Le bilan annuel de la médiatrice des communications électroniques témoigne d’une amélioration des relations entre les opérateurs télécoms et leurs abonnés. Chargée d’examiner les litiges non résolus tant pour le mobile que pour l’accès à Internet, elle a reçu 25 % de dossiers en moins en 2022 : 8 989 contre environ 12 000 par an en 2020 et 2021. Le signe, notamment, « d’une meilleure gestion des clients par les professionnels », commente Valérie Alvarez, la médiatrice, dans son rapport rendu public le 14 février 2023.

Mais sur le front de la fibre optique, aucune amélioration en vue. Bien au contraire… La médiatrice met le doigt sur d’inquiétants problèmes concernant ce mode de connexion, désormais majoritaire pour les Français à leur domicile. Aux litiges persistants, mais parfois insolubles, sur les coupures de connexion s’ajoute le problème émergent des clients laissés sans solution de raccordement à Internet.

Le rapport dénonce ainsi la situation méconnue des propriétaires de maisons neuves se retrouvant « pendant des mois, voire des années sans pouvoir être raccordés au réseau cuivre ou à la fibre ». Interrogés par Next INpact, les services de la médiatrice indiquent avoir été saisis d’une quarantaine de cas l’année dernière.

Pour la fibre optique, certains « attendent des mois l’intervention d’un opérateur qui au dernier moment leur indiquera qu’il ne peut pas réaliser les travaux et/ou qu’ils ne sont pas éligibles », précise le rapport.

Les travaux de génie civil « ne sont pas une science exacte »