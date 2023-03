Un début de stratégie spatiale européenne pour la défense

Petit à petit, l'Union européenne construit sa stratégie spatiale pour la défense. Mais le rythme n'est pas des plus élevés. Ce mois-ci, la Commission européenne a publié un premier document sur sa « stratégie spatiale pour la défense et la sécurité ».

Si depuis quelques années, certains pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine ont commencé à avoir une vraie stratégie de défense dans l'espace, l'Europe n'était pas encore venue vraiment sur le terrain. La France avait bien esquissé une stratégie en 2019 avec un commandement spatial, mais elle se sentait très seule face aux grands pays du secteur.

Mais le temps où l'Europe soutenait une proposition britannique à l'ONU pour que l’espace demeure « un environnement pacifique, sûr, stable et durable, à l’abri d’une course aux armements et de conflits » semble s'éloigner.

En 2022, Emmanuel Macron a poussé dans le sens de l'établissement d'une stratégie commune, alors que la France occupait la présidence tournante du Conseil de l'Europe.

Et ce mois-ci, la Commission européenne vient de publier un document d'une vingtaine de page sur sa « stratégie spatiale pour la défense et la sécurité » [PDF]. Il détaille les menaces spatiales, la stratégie de protection des systèmes et services spatiaux européens, la doctrine de réponses aux menaces, la vision de son utilisation future de l'espace pour la défense et la sécurité et enfin un regard sur la collaboration entre alliés dans l'espace.

L'espace, domaine stratégique à défendre