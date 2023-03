Échec de Vega-C (VV22) : en cause, une sur-érosion de la tuyère fabriquée en Ukraine

Le 20 décembre dernier, le lanceur Vega-C décollait pour son premier vol commercial. Mais la fusée a finalement essuyé un échec. La tuyère du second étage, fabriquée en Ukraine, serait en cause. Si la crise de l'Europe spatiale n'en est pas à ses débuts, son industrie est loin du bout du tunnel.

Après les annonces de retard d'Ariane 6, le premier lancement commercial de Vega-C en fin d'année devait permettre à l'Agence spatiale européenne (ESA) de se projeter un peu plus positivement dans le futur. Mais la version améliorée du lanceur Vega, dont le premier étage est propulsée par un moteur P120C que l'on retrouvera par deux ou quatre sur Ariane 6, a échoué. L'ESA et Arianespace promettaient de dévoiler les résultats de la commission d'enquête ce vendredi 3 mars.

C'est choses faites. Selon les premières investigations de cette commission, la cause serait une détérioration graduelle de la tuyère du second étage Zefiro 40, explique l'ESA. L'agence européenne a tenu, ce jour, une conférence de presse conjointe avec Arianespace et Avio (le maître d’œuvre industriel italien de Vega-C).

La tuyère du constructeur ukrainien Youjnoyé serait en cause