Le premier lancement commercial de Vega-C est un échec

Cette fin d’année devait être l’occasion pour l’Agence spatiale européenne de célébrer plusieurs lancements et événements. Le 13 décembre, la mission VA259 décollait avec le satellite MTG-I1 à bord d’une fusée Ariane 5 pour une des plus lourdes missions de ce lanceur, avec près de 11 tonnes de charge utile. Les opérations se sont déroulées suivant le plan.

Ariane 5 finit l’année en beauté, Vega-C en feu d’artifice

Hier, l’ESA se préparait (un peu en avance) à fêter le premier anniversaire du « lancement parfait du télescope spatial James Webb », qui s’était déroulé le 25 décembre. Ce télescope, digne héritier de Hubble, est le fruit d’une « collaboration de 15 ans entre la NASA, l’ESA et l’Agence spatiale canadienne ». Il tient ses promesses avec des images impressionnantes de notre Univers.

Plutôt que se lamenter sur les retards à répétition d’Ariane 6, l’heure était à l’auto-congratulation : « Webb n’était rien de moins qu’un "moment Apollo" pour l’astronomie, une mission extraordinairement complexe et ambitieuse ». L’ESA rappelle qu’elle a positionné le satellite avec une « extrême précision » résultant « d’adaptations additionnelles que l’équipe de Kourou avait effectuées ».

L’année devait se terminer par la mission VV22 avec la mise en orbite des satellites Pléiades Neo 5 et 6 par le nouveau lanceur Vega-C. Le lancement avait été reporté à cause d’un « équipement défectueux » et s’est finalement déroulé cette nuit. Problème, « une anomalie s'est produite sur le Zefiro 40 environ 2 minutes et 27 secondes après le décollage, mettant ainsi fin à la mission Vega-C ».

Le second étage Zefiro 40 en cause