Échec de Vega-C (VV22) : les résultats de la commission d’enquête seront dévoilés le 3 mars

Fin décembre, Vega-C effectuait son premier lancement commercial, qui s’est soldé par un cuisant échec pour l’Europe.

L’Italien Avio, maître d’œuvre industriel du lanceur et de l’infrastructure sol d’interface et responsable des opérations jusqu’au décollage, donnait quelques détails : « une anomalie s'est produite peu après l'allumage du 2e étage (Zefiro 40), entraînant l'arrêt prématuré de la mission ».

Une enquête était évidemment ouverte. Vendredi 3 mars à 10h, Josef Aschbacher (directeur général de l’ESA) et Stéphane Israël (président exécutif d’Arianespace) dévoileront les résultats.

Le but de cette enquête est pour rappel double : « analyser les raisons de la perte de la mission et de définir les mesures à prendre pour que toutes les conditions de sécurité et de fiabilité requises soient réunies pour la reprise des vols Vega-C ».

L’Europe est dans une passe difficile pour l’autonomie d’accès à l’espace. Vega-C est cloué au sol pour le moment, Ariane 5 est en fin de vie – Ariane 6 ne cesse d’être retardée – et le lanceur russe Soyouz n’est plus utilisable depuis la guerre en Ukraine.