Spotify, Deezer, Proton et d'autres appellent Margrethe Vestager à agir contre Apple

Spotify et plusieurs autres entreprises ont fait parvenir un courrier à Margrethe Vestager. Une lettre ouverte dans laquelle elles remettent le couvert sur la situation d’Apple, décrit un propriétaire cupide en situation de monopole. Et si elles reviennent à la charge, c’est que rien n’a changé.

Dans une lettre ouverte appelée « Appel à une action rapide et décisive contre les pratiques anticoncurrentielles des contrôleurs d’accès », Spotify, Deezer, Proton, l'association France Digitale et d'autres organisations s’adressent à Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence. Et par « contrôleurs d’accès », le courrier vise surtout une entreprise : Apple.

Le fond du message n’est pas nouveau : « Apple bénéficie d'une position de monopole sur son écosystème mobile et arrache des loyers exorbitants aux développeurs d'applications qui n'ont pas d'autre choix que de rester sur l'App Store pour toucher les consommateurs européens ».

C’était déjà l’objet de la plainte déposée il y a quatre ans, et encore le sujet d’une précédente lettre ouverte il y a deux ans. Rappelons qu’Apple a été officiellement accusée d’abus de position dominante en avril 2021.

Mais les années passent, et rien ne change. La lettre ne le dit pas expressément, mais encourage vivement à se mettre en action, l’Europe ayant « l’opportunité de prendre la tête ». Pour cela, « elle doit agir rapidement, chaque jour qui passe étant une perte pour l’innovation et le bien-être des consommateurs européens ».

Le cœur du problème