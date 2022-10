Apple et Spotify à nouveau en désaccord, cette fois sur les livres audio

Spotify veut vendre des livres audios dans son application, mais les règles imposées aux éditeurs tiers sur l’App Store lui semblent injustes.

L’entreprise a le choix : soit elle paye les fameux 30 % de commission à Apple, soit elle passe par le système optionnel, qui impose un bouton de contact pour recevoir les informations autrement.

Pour Spotify, c’est bien trop complexe, car la personne intéressée par un livre devant appuyer sur le bouton et recevoir par email les informations, dont le prix. Spotify a tâtonné, puisqu’elle en est à trois mises à jour refusées par Apple sur l’App Store.

« Le flux d’achat de livres audios que les règles d’Apple nous forcent à proposer aux clients aujourd’hui est bien trop compliqué et perturbant – perturbant parce qu’ils [Apple] changent les règles arbitrairement, les rendant impossibles à interpréter », a indiqué Spotify dans un communiqué.

Chez Apple, on reste droit dans ses bottes, comme l’a montré un porte-parole au New York Times : « Nous leur avons fourni des conseils clairs sur la manière de résoudre le problème, et avons approuvé leur application dès qu’ils ont fait les changements qui l’ont mise en conformité ». Car pour l’instant, Spotify passe par ce système d’email peu pratique.

La situation reste tendue entre les deux entreprises. Spotify est vent debout contre la commission de 30 % depuis longtemps et faisait partie des membres fondateurs d’une coalition avec Epic Games, Deezer et d’autres entreprises pour tenter de faire plier Apple. En vain à ce jour.