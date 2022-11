Exposition aux ondes et affichage du DAS : des anomalies dans 57 % des établissements contrôlés par la DGCCRF

Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques qui est absorbée par le corps humain. Il s’exprime en watt par kilogramme (W/kg) ; les limites réglmentaires sont fixées par décret, avec 2 ou 4 W/kg suivant le type de mesures. Nous avons déjà longuement évoqué ce sujet dans un dossier.

DAS tête, tronc et membre

Il y a ainsi le DAS tête qui « reflète l’usage du téléphone à l’oreille, en conversation vocale ». On retrouve également le DAS tronc censé reproduire l’usage d’un téléphone porté près du tronc, par exemple dans une poche ou un sac avec une distance de 5 mm avec le corps. La France, suite à une recommandation de l’ANSES, a demandé à la Commission européenne de revoir sa copie pour passer à 0 mm, mais ce n’est pas (encore ?) fait.

Enfin le dernier est le DAS membre ajouté plus récemment (juillet 2020). Il correspond à « l’usage du téléphone plaqué contre un membre, par exemple tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche de pantalon ». Si la valeur limite des deux premiers (DAS tête et tronc) est à 2 W/kg, on passe à 4 W/kg pour le DAS membre.

Des anomalies dans 57 % des établissements contrôlés