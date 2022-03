De l'argent public pour les reconditionneurs français qui payent la copie privée

À la suite d’un barème adopté l’an passé, les reconditionneurs doivent payer la redevance copie privée pour chaque téléphone et tablettes traitées. L’État vient d’annoncer un coup de pouce pour les acteurs français, là encore pour chaque unité reconditionnée. Une aide temporaire et limitée sur argent public.

Le 1er juin 2021, la Commission Copie privée adoptait en toute vitesse un barème dédié aux tablettes et smartphones reconditionnés, publié au Journal officiel le 6 juin. L’extension de la redevance était sécurisée juridiquement au Parlement, grâce à une rustine législative déposée par le gouvernement dans le cadre de la loi sur l’empreinte environnementale du numérique. Après les députés, les sénateurs adoubaient en effet cette mesure qui permet depuis aux industries culturelles de collecter cette dîme sur ce secteur en développement.

En pratique, téléphones et tablettes reconditionnées ou d’occasion, vendus par les professionnels, entrent dans le champ d’application de la redevance culturelle. Les flux financiers sont collectés par Copie France, société civile composée des principales sociétés de gestion collective.

Les sommes sont ensuite réparties entre chacune d’entre-elles, puis redistribuées auprès des membres, minorées de 25 % des montants, qui sont utilisés pour financer les festivals ou encore les actions de lobbying. Ces 25 % représentent autour de 75 millions d’euros, pour un montant total de collecte qui flirte chaque année avec les 300 millions d’euros.

Pour les acteurs français du reconditionné et de l’occasion, des PME aux plus grandes structures installées en France, c’est un coup dur. En octobre 2021, ils manifestaient devant le Sénat tout en dénonçant une France qui « tue l’occasion ». En vain. Depuis, ils doivent raboter leurs marges pour chaque produit remis sur le marché, tout en supportant la concurrence d’entreprises installées notamment en Asie, qui n’hésitent pas à évincer ces contributions.

Ces téléphones de seconde main sont donc désormais frappés de 8,4 euros de redevance et même 9,10 euros pour les tablettes, lorsque le stockage dépasse 64 Go. En « TTC », les tarifs vont donc au-delà de 10 euros par unité, sachant que le prélèvement dépend non du prix du produit, mais de la seule capacité.

En clair, un récent et couteux iPhone reconditionné de 256 Go contribue de la même façon qu’un téléphone d’entrée de gamme de même capacité. Le poids de la redevance est donc plus important pour les consommateurs désargentés.

Vidanger la tache d'huile