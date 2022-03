Fibre optique, mobile, cybersécurité… les souhaits de l’Avicca pour les cinq années à venir

Alors que les élections approchent, l’Avicca dresse sa liste des priorités pour le quinquennat à venir. Il y est question de la fibre optique et de durcir le ton face à la jungle de certains déploiements. L’Avicca revient à la charge sur le mobile et la cybersécurité. Ariel Turpin, son délégué général, nous apporte quelques précisions.

Comme InfraNum il y a peu, l’Avicca (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel) présente sa « feuille de route du numérique pour la mandature 2022 - 2027 ». L’association, qui fédère plus de 200 collectivités, y formule 41 propositions portant aussi bien sur la couverture fixe (avec la fibre évidemment) que sur le mobile.

InfraNum vs Avicca : points communs et divergences

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous avons demandé à InfraNum et à l’Avicca pourquoi les deux entités n’avaient pas fait « front commun », alors qu’elles sont souvent partenaires.