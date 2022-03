Déploiement de la fibre : l’Arcep compte les points, l’Avicca demande des sanctions

Comme chaque trimestre, l’Arcep publie son observatoire du marché du haut et très haut débit sur le fixe. Fin 2021, la France comptait ainsi 31,461 millions d’abonnements haut et très haut débit.

Dans le lot, 13,063 millions sont en haut débit, dont 12,388 millions en xDSL via une ligne cuivre, et 18,398 millions en très haut débit (plus de 30 Mb/s en téléchargement), dont 14,466 millions en fibre optique de bout en bout. C'est un million de plus en trois mois et quatre millions en un an. 55 % de la population profite ainsi d’une ligne très haut débit, contre 49 % avec de la fibre optique de bout en bout.

70 % des locaux éligibles au FTTH