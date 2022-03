InfraNum formule 30 propositions « pour une France connectée et durable »

Profitant de cette période de promesses électorales, InfraNum présente sa liste de souhaits aux candidats. Il est évidemment question du numérique au sens large du terme, avec le déploiement de la fibre, la fin du cuivre, la question des TPE et PME…

L’élection présidentielle approche à grands pas, avec son lot de promesses de la part de l’ensemble des douze candidats officiels. Cette période charnière est également l’occasion pour la société civile de formuler des souhaits pour les cinq ans à venir. C’est le cas de la fédération InfraNum qui regroupe plus de 220 entreprises dans l’ensemble des métiers de la filière des Infrastructures du Numérique.

InfraNum a récemment connu un changement important fin 2021 : son président et co-fondateur Étienne Dugas avait décidé de ne pas briguer un quatrième mandat. Des élections ont été organisées et c’est finalement Philippe Le Grand qui lui a succédé, avec la volonté de continuer dans la même lignée : « Je mets les pas dans les pas » nous expliquait-il, il y a quelques semaines.

La fédération organisera le 23 mars une rencontre baptisée « Regards croisés avec les candidats » afin de leur permettre de présenter leur projet pour le numérique des prochaines années. Les principaux sujets sont la généralisation de la fibre, les territoires connectés et durables, la numérisation des entreprises, l’exportation de la filière, les emplois et la formation. Avant cette rencontre, InfraNum dévoile sa liste de 30 propositions.

Fin du cuivre et complexité des raccordements fibre