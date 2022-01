Contenus illicites : les nouvelles obligations des grandes plateformes

Le 18 juin 2020, les principales dispositions de la loi Avia avaient été réduites en cendre à la porte du Conseil constitutionnel. Les neuf Sages avaient détecté ce que la députée LReM refusait d’admettre : de lourdes atteintes à la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.

Quand le législateur espérait obliger les plateformes à supprimer les contenus manifestement illicites dans les 24 heures, le Conseil notait que le dispositif allait aussi conduire les intermédiaires à retirer d’autres propos parce qu’ils ont simplement fait l’objet d’un signalement :

« Compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée »

Le cœur du texte ayant été frappé, les autres mesures qui lui étaient adossées tombèrent comme un domino, en particulier celles qui envisageaient d’imposer des obligations dites « de moyens » aux opérateurs de plateforme comme YouTube ou Twitter.

Le DSA à la française