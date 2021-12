Twitter : des centaines de millions de Tweets partagés chaque jour, 1 867 modérateurs

1 867 modérateurs dans le monde, pour gérer les messages postés par 400 millions d’utilisateurs mensuels. Voilà le nombre de personnes employées par Twitter pour assurer la modération sur le réseau social. « Soit un modérateur pour 200.000 internautes » relève BFM TV.

Ces chiffres ont été fournis par l’entreprise américain dans le dossier actuellement en appel qui l’oppose à des associations antiracistes, consulté par nos confrères. Et des chiffres qu’elle avait déjà donnés en septembre dernier, en appui de son rapport de transparence remis au CSA relatif à la lutte contre la manipulation de l’information.

« Chez Twitter, 1 867 personnes se consacrent exclusivement à l'application de nos politiques et à la modération des contenus. Ce chiffre représente plus d'un tiers de l'ensemble de nos effectifs mondiaux. Ce nombre s'ajoute bien sûr aux ingénieurs et aux équipes produits qui travaillent à l'amélioration de la sérénité de la conversation sur Twitter et, bien sûr, au renforcement de notre capacité de machine learning ».

Sans surprise, le réseau social utilise la technologie pour faire le ménage dans ses canaux. « Nous ne résoudrons pas le défi de la modération à grande échelle avec uniquement plus de moyens humains » avait ainsi expliqué Twitter. « Nous avons constaté que nous sommes beaucoup plus efficaces dans la lutte contre les contenus préjudiciables en utilisant davantage la technologie et en augmentant proportionnellement nos équipes ».

Le 6 juillet, la justice avait ordonné à Twitter de détailler les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la modération des contenus haineux en France. Une procédure frappée d’appel, et initiée à la demande de l’Union des Étudiants Juifs de France (UEJF), SOS Homophobie, J’accuse !... action internationale pour la justice (IPJ), SOS Racisme, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) et la La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA).