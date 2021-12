Fichage des opinions politiques : au Conseil d’État, une annulation en trompe-l'oeil

Le Conseil d’État exige du ministère de l’Intérieur la suppression des données se rattachant aux opinions politiques et aux convictions religieuses et philosophiques enregistrées dans trois fichiers de sécurité… Cependant, cette suppression ne vaudra qu’à défaut de nouveaux décrets pris dans les 4 mois par le Premier ministre, après avis de la CNIL.

Voilà un peu plus d’un an, le 4 décembre 2020, trois décrets du ministère de l’Intérieur étaient publiés au Journal officiel :

Trois fichiers qui, selon le ministère de l’Intérieur, « ont pour finalités de recueillir, conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes (…) ainsi que les groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent être susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives ».

L’objectif fut donc d’enrichir les fichiers du renseignement territorial et les enquêtes administratives, sachant que PASP, GIPASP et EASP ont pour l'occasion été aiguisés pour aspirer également des données sur les « opinions politiques » et les « convictions philosophiques et religieuses ».

Une situation qui tranche lourdement avec les textes antérieurs (là et là) qui ne se référaient qu’aux « activités » politiques, religieuses et syndicales, notions beaucoup moins subjectives ! De même ont été ajoutées les données de santé, du moins celles « révélant une particulière dangerosité ».

Ce double élargissement a été justifié par l’Intérieur « au regard des troubles graves à l’ordre public qui se sont développés depuis 2015 ». Plusieurs organisations (CGT, FO, FSU, Syndicat de la magistrature et Syndicat des avocats de France) avaient déjà attaqué ces trois décrets au Conseil d’État, mais leurs requêtes furent rejetées en début d’année.

La Ligue des droits de l’homme, la Section française de l’Observatoire international des prisons, la Confédération générale du travail, la Quadrature du Net, Le Conseil national des barreaux ou encore la collectivité de Corse sont repartis au combat avec de nouveaux arguments, à l’occasion d’une pluie de recours.

Des activités aux opinions, une extension annulée sous condition