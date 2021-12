Itinérance 2G/3G Free et Orange : le Conseil d’État déboute Bouygues Telecom et SFR

Saisi par Bouygues Telecom et SFR, le Conseil d’État « valide l’action de l’Arcep sur le contrat d’itinérance entre Free Mobile et Orange », qui a été prolongé jusque fin 2022. Cette décision permet notamment d’apprendre que 1 % du trafic des clients de Free passe par le réseau d’Orange.

Rappel des faits : en mars 2011, Free et Orange signaient un contrat d’itinérance pour la 2G et la 3G. Le quatrième opérateur lançait ensuite officiellement ses offres le 12 janvier 2012, en s’appuyant donc sur le réseau d’Orange. La 4G est arrivée après, et chacun s’occupe de son réseau, de ses antennes et de ses abonnés.

L’accord a été amendé à plusieurs reprises au fil du temps. Alors que l’itinérance devait durer six ans, elle a déjà été repoussée de deux ans par le passé et devait donc se terminer fin 2020. En avril de cette même année, Free Mobile obtenait une nouvelle rallonge de deux ans auprès d’Orange. Cet avènement a été soumis à l’Arcep, qui l’a validé.

Prolongation de l’itinérance : Bouygues et SFR montent au créneau

Free Mobile mettait deux points principaux en avant. L’« impossibilité […] de rattraper le standard de couverture du marché qui a nettement augmenté avec l’accord de mutualisation Crozon et les obligations New Deal » d’un côté, et « le besoin de bénéficier d’une couverture 2G au même titre que les autres opérateurs de réseaux mobiles » de l’autre.