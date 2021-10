Windows 10 : la version 21H2 montre un système désormais en simple entretien

Malgré un lancement de Windows 11 drainant l’attention, Windows 10 continue sa route. La version semestrielle 21H2 est presque prête et devrait être diffusée très prochainement. Comme on pouvait s’y attendre, elle propose peu de nouvelles fonctions, mais n’en reste pas moins importante.

Microsoft a promis que Windows 10 serait supporté jusqu’en 2025. Il n’est pas interdit que cette date soit repoussée en fonction de la situation, comme ce fut le cas pour Windows XP et 7 en leur temps.

Pour l’instant, il faudra se contenter de cette information, signifiant qu’une immense majorité d’ordinateurs devra passer à Windows 11 pour que le plan de l’éditeur se passe sans accroc. Windows 11, justement, occupe l'éditeur. Venant d'être publié, il concentre les critiques, dont ses prérequis stricts sur le matériel, son manque de nouveautés fonctionnelles (sans nier le travail graphique accompli) et le retard pris sur certaines annonces, dont la plus importante est la compatibilité avec les applications Android (via un partenariat avec Amazon).

En attendant, Windows 10 est encore là pour plusieurs années. Et pour presque toutes les personnes se servant actuellement du système, il y aura très bientôt une nouvelle mise à jour majeure.

Estampillée 21H2, elle sera la seconde mouture semestrielle du système en 2021, ce qui signifie des changements plus importants que ceux apportés par les correctifs mensuels. On ne connait pas encore sa date de sortie, mais puisqu’elle est en test dans le canal Release Preview (depuis début septembre), elle ne saurait tarder.

Et là où on se serait attendus à un nombre élevé de nouvelles fonctions et divers compléments, le contenu de cette mise à jour se retrouve limité à la portion congrue. Jugez plutôt.

Des nouveautés, oui, mais uniquement sous le capot