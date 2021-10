Windows : winget 1.1 est généralisé, le sous-système Linux via le Store en preview

Windows 11 lancé, Microsoft peut revenir à certains de ses projets annexes pour les adapter à son nouvel OS, en proposant des nouveautés, parfois disponibles aussi sous Windows 10. C'est le cas de winget, qui passe en version 1.1 et devient actif par défaut. WSL se prépare à être distribué via le Store.

Ces derniers mois, les équipes de Microsoft ont beaucoup travaillé à certains projets visant les développeurs. Visual Studio Code bien entendu, mais aussi le nouveau Terminal, winget ou le sous-système Linux (WSL).

Ces deux derniers viennent de faire l'objet d'annonces devant permettre un usage plus général ou plus simple, que ce soit via Windows 10 ou 11. Microsoft semble décidé à proposer une expérience commune, en s'appuyant de plus en plus sur sa boutique applicative, récemment renouvelée.

winget 1.1 est là, actif par défaut