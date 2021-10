Rufus 3.16 permet de passer outre les exigences de Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)

Pour installer Windows 11 sans rencontrer d'erreur, vous devez disposer d'un processeur 64 bits récent, avec au moins 2 cœurs, 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage (un peu moins en réalité), avoir TPM 2.0 actif et une machine compatible avec le Secure Boot. Des exigences annoncées par Microsoft en juin, avec quelques atermoiements depuis. On a également eu droit à un durcissement de dernière minute pour les machines virtuelles.

Rufus, l'outil rebelle des images ISO

De quoi donner envie aux développeurs du monde PC de se rebeller, dont celui de Rufus. L'outil permet pour rappel de transférer l'image ISO d'un système sur une clé USB. Il s'était déjà fait remarquer par la possibilité de créer un système bootable à la Windows To Go et l'ajout d'un téléchargement simplifié de différentes versions de Windows lorsque Microsoft ne les proposait pas encore.