Shadow recrute et organise sa migration vers les nouveaux tarifs

Hier, Shadow contactait ses clients pour leur demander de faire un choix à l'approche des nouveaux tarifs. Ceux disposant d'un engagement annuel devront faire de même début juillet. Dans le même temps, l'équipe cherche à se renforcer pour préparer la suite et pallier les départs.

Peu après la reprise de Blade par HubiC, Octave Klaba avait annoncé chercher 20 à 30 personnes immédiatement. La liste des embauches promise pour la mi-mai avait néanmoins tardé à apparaître. Elles nous avaient ensuite été promises pour début juin, sans que rien ne soit mis en ligne.

Il faut dire que ces dernières semaines, l'équipe a dû faire face à de nombreux départs qui prendront forme cet été, certains publics, d'autres non. En plus de ceux étant intervenus pendant la procédure de redressement judiciaire. Il fallait donc sans doute que le patron d'HubiC, Eric Sèle, et ses équipes s'organisent pour définir les priorités.

C'est désormais chose faite, et c'est finalement une liste d'une dizaine de postes qui a été mise en ligne.



L'équipe de Shadow, aux débuts de Blade

Experts en stockage et nouveaux managers