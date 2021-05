Shadow évoque ses évolutions et les nouveaux tarifs : de 30 à 55 euros

Un peu moins de trois semaines après la reprise de Blade par HubiC et Octave Klaba, l'équipe s'est exprimée pour faire un point d'étape et évoquer son plan d'action pour les mois à venir. C'est Yannis Weinbach , directeur des offres grand public et qui semble toujours en charge du marketing, qui a pris la parole.

Les défis sont nombreux pour l'équipe qui a perdu, et continue de perdre, plusieurs de ses membres. Ce, alors qu'elle doit opérer la transition des serveurs vers l'infrastructure d'OVHcloud, continuer de développer les clients pour les différentes plateformes et préparer une nouvelle offre... rentable cette fois.

« Je pense que l'on peut parler d'un renouveau, d'une renaissance » commence-t-il, en évoquant les erreurs qui ont mené à la phase de redressement judiciaire puis à la reprise qui « renforce énormément la boîte [...] on a des fonds pour avancer ». L'ambition affichée est de faire perdurer le service tel qu'il est, sous la forme d'un « PC dans le cloud ».

Mais aussi de développer de nouveaux services exploitant Shadow, plusieurs business unit devant être créées pour prendre en charge leur développement. « On va recruter énormément [...] pour remettre la boîte sur les bons rails », dit-il, évoquant un effectif de 124 salariés actuellement. Pour rappel, l'offre de reprise concernait 122 des 123 postes de Blade, mais de nombreux employés sont partis depuis ou sont sur le départ.

Notamment parmis ceux en charge de l'infrastructure, qui se sont vu annoncer qu'ils ont jusqu'à la fin de l'année pour transférer les serveurs chez OVHcloud, et que ceux qui le veulent peuvent postuler chez l'hébergeur.

Des tarifs de 30 à 55 euros par mois

Côté tarif, l'équipe hésitait entre 25 et 30 euros et a finalement tranché pour un prix situé dans le haut de la fourchette comme nous l'avions évoqué : il passera à 29,99 euros, sans engagement. Pour rappel, l'offre Boost était facturée entre 13 et 15 euros actuellement. 44,99 et 54,99 euros pour Ultra/Infinite. Les options de stockage, elles, ne vont pas augmenter.

Weinbach le justifie par le niveau du produit Shadow, mais aussi les composants mis à disposition et le besoin de rentabilité maintenant que les levées de fonds ne sont plus là pour compenser les pertes de manière régulière. Il dit avoir chercher à « grapiller quelques euros », sans y parvenir. La transition tarifaire sera opérée courant juin.

Du côté des fonctionnalités, le double écran et le subsampling 4:4:4 arrivent en version finale, après plusieurs mois de développement lorsque Jean-Baptiste Kempf était CTO. Ils doivent être finalisés sous peu. Pour les nouvelles offres, rien de concret n'a été évoqué pour le moment, l'idée étant désormais de les annoncer... lorsqu'elles seront prêtes.