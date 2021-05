Shadow : Octave Klaba vise la rentabilité d'ici 18 mois, les offres B2B en ligne de mire

Désormais intégré à HubiC, le service vient d'annoncer le doublement de ses tarifs de son offre principale, Boost, qui passe à 30 euros, et l'augmentation de celles lancées plus récemment (Ultra et Infinite à 45 et 55 euros).

La société prépare ainsi la migration de ses clients qui devraient être prévenus par email courant juin, avec un mois pour accepter les nouvelles conditions ou partir. Les utilisateurs engagés sur un an seraient aussi concernés, l'engagement étant rompu à cette occasion.

L'objectif principal est de renforcer les revenus de l'entreprise qui perdait jusque-là énormément d'argent pour chaque nouveau client. La délicatesse avec laquelle sera gérée cette étape sera néanmoins cruciale pour éviter les frictions et autres départs en série d'abonnés.

Il n'a pas encore été précisé si des gestes commerciaux seront accordés aux plus anciens clients ou à ceux encore engagés pour mieux faire passer la pilule.

Pour le président/CTO/actionnaire Octave Klaba, interrogé par Les Échos, l'objectif « est de retrouver l'équilibre dans les 12 à 18 mois ». Il précise que la rentabilité passera notamment par le développement de l'offre B2B.

Une piste déjà évoquée par la société, qu'il détaille : « On travaille sur une offre moins chère de bureautique pour proposer du « software as a service », du licensing et du streaming d'application » se présentant comme une solution bien plus abordable que celles actuellement disponibles sur le marché. Il promet ainsi de « bousculer la concurrence ».

Aucun autre détail n'a été donné, il n'a pas non plus été question de l'évolution matérielle de l'offre, alors que les tests de composants sont toujours en cours. D'autant plus qu'à court terme, les défis de l'équipe sont ailleurs, dans la migration et le recrutement principalement.

Car les récents événements ont mené à l'annonce de nombreux départs, encore ces derniers jours. Des postes qu'il faudra pour certains vite remplacer, surtout si le produit doit rapidement évoluer, avec le développement de nouvelles fonctionnalités.

Le processus de recrutement n'a pas encore été lancé, malgré les précédentes annonces de Klaba, mais cela ne devrait sans doute plus tarder.

Dans le même temps, il va falloir déplacer l'ensemble des serveurs dans l'infrastructure d'OVHcloud sans impacter le service, ce qui prendra des mois. La mise en place de certains équipements datant d'équipes antérieures et n'ayant pas toujours été parfaitement documentés, cela rendra la tâche d'autant plus difficile.