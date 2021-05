Shadow x HubiC : premières décisions, un nouveau CTO

Le 30 avril dernier, le tribunal de Commerce de Paris faisait son choix : HubiC, la société portée par Octave Klaba et son frère, soutenus dans leur investissement par OVHcloud, était désignée comme repreneur de Blade. Elle en récupère une partie des actifs, la société actuelle devant être liquidée, ainsi que sa filiale américaine.

Comme nous l'évoquions alors, le tribunal a fait ce choix en raison du prix supérieur proposé, mais aussi de l'impact social moindre et la « constance dans son implication et son engagement depuis le début de l'appel d'offre ». Le projet avait également reçu l'avis favorable de l'administrateur judiciaire et du dirigeant, mais pas les représentants des salariés qui lui avaient préféré l'offre portée par quelques employés et Scaleway, financée par Xavier Niel.

C'est Eric Sèle qui dirige HubiC, dont Shadow est désormais l'un des services. Mais en pratique, Octave Klaba s'active pour dérouler le plan qu'il a prévu pour l'offre de PC dans le cloud. Après la reprise, les défis restaient nombreux : mobiliser les salariés encore présents, prendre les premières décisions pour limiter les pertes, finaliser l'accord avec 2CRSi, préparer de nouvelles offres... le tout en maintenant le service pour le plus grand nombre.

L'objectif affiché était alors de « mettre les choses en œuvre et planifier ce que sera Shadow d’ici 10, 20 ans ». Un peu moins de trois semaines plus tard, les grandes lignes se dessinent.

Octave Klaba aux manettes et à la comm'