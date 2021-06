L’armée française se prépare pour « la prochaine surprise qui viendra de l’espace »

Une guerre froide se déroule au-dessus de nos têtes et la France entend bien ne pas se laisser distancer. Le ministère des Armées renforce ses capacités de renseignement et à la défense de ses satellites. Bien évidemment, l’IA est de la partie pour analyser les données toujours plus nombreuses et précises.

Il y a quelques jours, le ministère des Armées publiait une vidéo intitulée : « Maîtriser l’espace, le nouveau défi des armées ». Comme nous l’avons déjà expliqué, des jeux d’espions se déroulent depuis plusieurs années maintenant à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes… et ce n’est pas près de se calmer.

Fin 2020, un rapport sénatorial (de 300 pages tout de même) était publié pour les cinq ans de la loi Renseignement. Une importante partie était consacrée à ces enjeux : « l’espace extra-atmosphérique appartenant à tous, il devient, au fur et à mesure des avancées technologiques, de plus en plus investi, à des fins tant civiles que militaires ».

L’espace est incontournable, à tous les niveaux

Michel Friedling, général de division aérienne et commandant du Commandement de l'espace, explique que les satellites militaires « vous donnent une capacité à voir, une capacité d’élongation, une capacité à comprendre et une capacité à agir qu’aucun autre domaine ne peut fournir, du niveau politique au niveau le plus bas (tactique) ».

Vous pouvez ainsi survoler n’importe quel pays, à tout moment de la journée, sans risquer d’incident diplomatique. « Pour les armées du monde entier, les moyens spatiaux sont devenus indispensables pour recueillir du renseignement, surveiller le terrain, communiquer et naviguer », ajoute le ministère dans sa vidéo.

C’est évidemment valable pour la France, mais aussi pour tous les autres pays. C’était d’ailleurs un « sujet de préoccupation dès le début de la conquête spatiale » : « Vous aviez des satellites soviétiques qui survolaient les États-Unis en permanence et vice-versa ».

Depuis Sputnik 1, l’espace est accessible à tout le monde