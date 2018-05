Mouvements dans le capital de LDLC, qui n'est « pas à vendre »

En pleine accélération sur ses différents projets, malgré une période difficile, Groupe LDLC a connu plusieurs départs au sein de ses équipes. Récemment, plusieurs membres du directoire ont également cédé des parts. L'occasion de faire le point, Laurent de la Clergerie nous confirmant que sa société n'est pas à vendre.

Ces dernières années, LDLC a entreprit de grandes mutations, à plusieurs niveaux. La société fondée en 1996 par Laurent de le Clergerie (à qui le site doit son nom) a décidé de miser une partie de son avenir sur la création de nombreuses boutiques en France, notamment via des franchises, ainsi qu'une expansion tous azimuts.

Devenir l'un des géants de la vente en ligne (entre autres)

La création de l'école LDLC en 2015 (80 étudiants cette année), le rachat de Materiel.net en 2016 et l'inauguration du nouveau siège l'année dernière sont des exemples de cette volonté de grandir dans un marché qui se recompose, où seuls les plus forts subsisteront. La concurrence est en effet désormais composée de géants comme Amazon, Fnac Darty ou même le groupe Carrefour, qui s'est payé Rue du commerce et Top Achat en 2016.

En un peu plus de 20 ans, la société désormais connue sous le nom de Groupe LDLC est ainsi passée d'une boutique en ligne pour les composants informatiques à trois, avec Hardware.fr (qui a récemment cessé son activité éditoriale) et Materiel.net. Ce, sans compter sur Maginéa pour la maison et l'Armoire de bébé pour les jeunes parents. Côté Gaming, LDLC Event est en charge de la gestion des activités du groupe.