Cybersécurité : l’ANSSI joue la carte de l’ouverture avec ses « Papiers numériques »

L’ANSSI veut casser son image d’une agence « construite sur la culture du secret » et s’ouvrir plus largement auprès du grand public et des chercheurs, aussi bien en France qu’à l’international. C’est dans cette optique qu’elle lance la première édition de ses « Papiers numériques ». Que renferment-ils ?

Aujourd’hui, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) dévoile une nouvelle revue annuelle avec « des dossiers thématiques mêlant actualité de la cybersécurité en France [principalement en 2019, ndlr], contenus prospectifs et témoignages de partenaires ». La visée de cette publication est « nationale et internationale », avec une partie en anglais.

« Les Papiers numériques sont un micro tendu vers nos partenaires car les enjeux de cybersécurité ne s’appréhendent correctement qu’à la lumière de plusieurs éclairages […] ce premier numéro s’inscrit dans une dynamique plus prospective, plus pédagogique et plus humaine », explique Guillaume Poupard, son directeur général.

On y retrouve une partie des analyses et prospectives de son manifeste 2020, mis en ligne au début de l’année. Mais aussi des interventions de différents agents intervenant dans le domaine de la cybersécurité, et autres définitions de sujets plus ou moins d'actualité comme l'identité numérique, l'IA, la blockchain ou le vote électronique.

Retour sur l’ANSSI, un « OVNI administratif »