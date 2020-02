Rançongiciel Maze : Bouygues Construction fait l’autruche, l’ANSSI s’en mêle

Depuis la fin de la semaine dernière, Bouygues Construction est la cible d’une cyberattaque. Le groupe distille les informations au compte-goutte, pendant que Maze la revendique et demande une rançon. De son côté, l’ANSSI donne de plus amples détails et publie un « indicateur de compromission » sur le rançongiciel.

Le 31 janvier, Bouygues Construction reconnaissait subir « une attaque virale de type ransomware ». Cette annonce officielle arrivait juste après que Le Parisien a dévoilé l’affaire. Le groupe de BTP expliquait que « par mesure de précaution, les systèmes d'information ont été arrêtés afin d'éviter toute propagation », mais que « l’activité opérationnelle des chantiers n’était pas perturbée à ce jour ». Après Ryuk en mai dernier, c’est la seconde fois en moins d’un an que Bouygues Construction est victime d’un rançongiciel.

Maze frappe de nouveau, une rançon de 10 millions de dollars

Le groupe ne donnait pas de détail supplémentaire et promettait un « nouveau point en début de semaine ». Le week-end passe… puis lundi et mardi sans aucune nouvelle de la société, que ce soit via un communiqué de presse, les réseaux sociaux ou une déclaration officielle. Nous n’avons pas non plus eu de retours à nos demandes si ce n’est une réponse automatique à un email expliquant qu' « en raison d'un incident informatique, la remise de votre message sera retardée et pourra prendre jusqu'à quelques jours ».

Il faudra finalement attendre mercredi pour que la société sorte du bois et publie un nouveau communiqué… presque aussi vide que le premier. Une attitude regrettable et qui manque de transparence, alors que dans le même temps, plusieurs faisceaux convergent vers le « Ransomware-As-A-Service » Maze, dont les créateurs revendiquent d’ailleurs ouvertement l’attaque. De son côté, l’ANSSI confirme l’utilisation de Maze et précise qu’une demande de rançon de 10 millions de dollars a été demandée.

Une communication a minima de Bouygues…