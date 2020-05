La prochaine Bbox de Bouygues Télécom est une Smart TV Samsung, SFR suit la tendance

Avec la multiplication des Smart TV, Apple TV et autres boîtiers sous Android TV, on pouvait penser que l'ère des set-top box à la française prenait fin. Mais les annonces récentes des FAI nous montrent que c'est un peu plus compliqué que cela... et que la tendance n'est pas forcément à l'explosion des offres internet « nues » pour satisfaire les abonnés.

La grande révolution de l'accès Internet fixe a sans conteste été l'arrivée des « box » et du triple play : Internet, téléphonie et TV. Un forfait unique, et un tarif de 30 euros par mois popularisé par Free dès 2002.

Set-top box : le minitel a perdu une seconde fois face à Internet

La France avait plutôt été précurseur en la matière, les foyers s'étant depuis attaché aux box et leurs services, s'améliorant au fil des renouvellements. Un élément essentiel de la stratégie des FAI, faisant d'eux des gestionnaires de péage touchant des commissions sur les achats et abonnements facturés aux clients (chaînes payantes, VOD, etc.).

Mais ce modèle a vécu. Tout d'abord parce que les usages ont changé : nombreux sont ceux à ne plus utiliser leur téléphone fixe au profit du mobile et la TV linéaire n'est plus le centre du divertissement grand public. Les services de SVoD à la Netflix sont ainsi de plus en plus populaires, grignotant progressivement parts de marché et temps d'attention.

Surtout, les bonnes vieilles « set-top box » placés à côté de la TV n'ont pas su s'adapter. Pensées comme des minitels, avec une liste de service limités à quelques partenaires, elles ne tiennent pas la comparaison face aux plateformes plus ouvertes que sont Android TV et tvOS, toutes américaines qu'elles soient. Sans parler de la multitude de Smart TV.

C'est d'ailleurs cette dernière qui commence finalement à prendre leur place, sous l'impulsion de Samsung et de certains FAI... qui rêvent de pouvoir reproduire le modèle du smartphone subventionné au coût intégré à l'abonnement. Une stratégie qui ne sera pas forcément si simple que cela à imposer en 2020.

Vous êtes plutôt abonnement Internet nu, ou bourré de Premium ?