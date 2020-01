Bouygues Telecom : le nouveau modem fibre Wi-Fi 6 et 10 Gb/s disponible… par téléphone

Alors qu’une nouvelle période commerciale débutait hier pour l’opérateur, nous nous attendions à trouver le nouveau modem fibre dans l’offre Ultym. Ce n’est pas le cas sur la présentation de l’offre sur cette page.

Contacté, Bouygues Telecom nous explique que « le nouveau modem est bien disponible pour les nouveaux clients, pour les commandes passées par téléphone au 3106 ». Une page dédiée a été mise en place. On y apprend que les débits sont toujours de 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en upload.

Les détails tarifaires de l’offre ne sont par contre pas précisés, impossible donc de savoir s’ils sont identiques ou non à ceux de l’offre Ultym avec l’ancien modem. Sur Twitter, l’opérateur a déjà indiqué que les anciens clients pourront en profiter à partir de mars.

Pour rappel, le nouveau modem a été annoncé mi-janvier par le FAI. Il propose du Wi-Fi 6 et du réseau local à 10 Gb/s, via un port RJ45. Il est paré pour une connexion à plus de 1 Gb/s (et jusqu’à 10 Gb/s) grâce à sa prise fibre modulaire.