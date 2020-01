Bbox : nouveau modem fibre avec Wi-Fi 6 et réseau local à 10 Gb/s

Le nouveau modem fibre de Bouygues Telecom est officiel : il passe au Wi-Fi 6 mais se prépare également pour « les technologies à venir » avec un module optique qui pourra atteindre 10 Gb/s et un port RJ45 déjà prêt pour un tel débit. Cela paraît alléchant sur le papier, mais de nombreux détails manquent encore à l’appel.

Comme prévu, Bouygues Telecom tenait ce matin une conférence de presse avec Benoit Torloting (directeur général adjoint en charge des opérations grand public et entreprises). Contrairement à ce que l'on pouvait penser, il n'est pas question d'un nouveau boîtier multimédia, mais simplement d'un modem fibre repensé arborant un nouveau design.

Modem Wi-Fi 6, de nouveaux répéteurs arrivent

Il sera proposé fin janvier avec le forfait Ultym fibre. Sa principale nouveauté mise en avant concerne la prise en charge du Wi-Fi 6 (802.11ax), comme sur la partie modem de la Box 8 de SFR. Pour rappel, Free et Orange restent pour le moment cantonnés au Wi-Fi 5 (802.11ac) sur leurs box de dernière génération.

Ce modem-routeur mesure 141 x 152 x 231 mm pour 1,46 kg et intègre huit antennes, mais le fournisseur d’accès ne donne par contre aucun détail sur les débits que l’on peut en attendre ; dommage. Il ajoute avoir « conçu de nouveaux répéteurs Wi-Fi 6 intelligents » pour accompagner sa box, mais là encore sans donner la moindre information supplémentaire.

Mais une autre surprise de taille se cache dans les caractéristiques techniques de ce nouveau modem.

Module optique modulaire, 10 Gb/s Ethernet

Il ne faut pas chercher du côté de son écran LCD de 320 x 240 pixels – pour les paramètres et le QR Code du mot de passe – mais au niveau de la connectique comprenant un port RJ45 pouvant atteindre 10 Gb/s, en plus des quatre autres à 1 Gb/s, des deux USB 3.x (débit non précisé) et d’un RJ11 pour brancher un téléphone.

Dans son communiqué, Bouygues Telecom précise qu'il est « livré avec un module optique SFP ». Sur Twitter, la société ajoute que son « modem est évolutif et pourra intégrer les technologies à venir. Par exemple, sa prise fibre est modulaire : cela rend le modem facilement compatible avec les futurs débits de 10 Gb/s ».

On est donc bien en présence d'une cage SFP+, ce qui paraît logique puisqu'un port RJ45 à 10 Gb/s seul n'aurait qu'un intérêt limité d'autant qu'aucune fonctionnalité de type NAS ne semble intégrée. L’ONT (terminaison de réseau optique) semble disparaître puisque la fibre arrive directement dans la box.

L’offre Bbox Ultym en fibre – 21,99 euros par mois pendant un an, puis 41,99 euros avec un engagement d’un an – propose actuellement des débits jusqu’à 1 Gb/s « seulement » en téléchargement et 500 Mb/s en upload. Une montée en débit est donc envisagée par le FAI, mais aucun calendrier n’est donné pour le moment.

Il faudra alors voir si l’opérateur n’en profite pas pour augmenter ses tarifs, comme l’ont fait Free et Orange avant lui.



Connectique arrière du nouveau modem Bbox, avec le module optique et le port Ethernet 10 Gb/s

Free est déjà à 8 Gb/s, Orange monte jusqu’à « 2 Gb/s partagés »

Pour rappel, Free a en effet déjà sauté le pas du 10G EPON (8 Gb/s dans la pratique) depuis plus d’un an avec sa Freebox Delta, mais il faut débourser 40 euros par mois pour un abonnement Delta S sans les services de télévision et 50 euros par mois pour la Delta… sans compter les 480 euros pour acheter le Player Devialet.

De son côté, Orange ne grimpe que jusqu’à « 2 Gb/s partagés » car sa Livebox ne dispose pas de port Multi-Gig ou à 10 Gb/s, mais uniquement de plusieurs à 1 Gb/s. Côté tarif, Livebox Up est à 31 euros la première année pour un abonnement fibre, puis passe à 50 euros par mois, comme la Freebox Delta.

Dans tous les cas, il faudra attendre fin janvier pour que le nouveau modem de Bouygues Telecom soit disponible, sans que l’on sache si les nouveaux et les anciens pourront en profiter, et dans quelles conditions le cas échéant. On ne sait d'ailleurs pas encore s'il sera accompagné ou non d'un nouveau boîtier multimédia.

Nous avons interrogé le FAI sur le sujet, en attendant la publication des fiches d'information standardisées (FIS).