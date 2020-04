5G et risques sanitaires : la délicate question de la « stratégie de communication »

Le lancement de la 5G est pour bientôt, ce n’est plus qu‘une question de mois. Mais de nombreuses informations, parfois fausses, circulent sur les risques sanitaires alors que l'on manque cruellement d’études scientifiques. Dans un contexte particulier de pandémie, le gouvernement et l’Arcep doivent trouver la bonne stratégie pour communiquer sur le sujet.

Ce matin, Sébastien Soriano (président de l’Arcep) et Patrick Chaize (sénateur de l’Ain et président de l’Avicca) répondaient aux questions de collectivités sur le déploiement des réseaux fixes et mobiles en France.

Il a évidemment été question du lancement de Ma connexion Internet, des améliorations pour Mon réseau mobile, du point d’étape sur le New Deal mobile au 4e trimestre et de la 5G. La procédure d’attribution n'a pas été évoquée, puisqu'elle est en cours. La première étape est déjà validée – les quatre opérateurs nationaux ayant empoché 50 MHz à prix fixe (350 millions d’euros) – et la seconde (pour les 110 MHz restants) a déjà été annoncée comme retardée.

Il était donc plutôt question des « aspects sanitaires de la 5G », « car il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, particulièrement dans nos territoires ruraux », expliquait l'un des participants. « C’est un sujet difficile, il y a pas mal de choses qui se mélangent dans cette histoire », reconnaît Sébastien Soriano, avant d’entrer dans les détails.

Des inquiétudes « légitimes », mais aussi de fausses informations