Exposition aux ondes : l'ANFR a mesuré 178 lieux équipés de Linky, sans trouver à redire

Nouvelle série de mesures sur 178 lieux équipés d'un compteur Linky par l'ANFR pour arriver à la même conclusion : « la conformité du niveau d’exposition aux champs électromagnétiques [...] a été constatée sur tous les sites ayant fait l’objet d’une mesure ».

Entre juin et décembre 2018, l'Agence nationale des fréquences a procédé à des analyses sur 178 installations, réparties un peu partout en France, même si la Haute-Garonne, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône sont les trois plus gros demandeurs. « Toutes les mesures ont concerné un compteur Linky et ont eu lieu en intérieur et principalement en milieu urbain [81 % des mesures, ndlr] », précise-t-elle.

Pour rappel, l'ANFR gère le dispositif national de surveillance de l’exposition aux ondes électromagnétiques depuis le 1er janvier 2014. Il permet aux personnes physiques ou morales de faire mesurer gratuitement les niveaux d'exposition aux ondes, aussi bien dans des habitations que des lieux publics (intérieur/extérieur).

Ce dispositif a évolué en juin de l'année dernière pour prendre en charge les compteurs connectés Linky en cours d'installation en France et qui suscitent une vive appréhension chez certaines personnes, notamment à cause des ondes émises. L'ANFR avait déjà publié des premiers résultats début 2017 avec des niveaux d'émissions d'ondes minimales (en laboratoire), puis une seconde fournée en conditions réelles quelques mois plus tard.

Des analyses sur les deux composantes du champ électromagnétique