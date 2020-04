Bilan de l’exposition du public aux ondes, un « point atypique » à plus de 28 V/m

En 2019, les mesures d’exposition aux ondes menées par l’Agence nationale des fréquences montrent que « les niveaux mesurés restent globalement faibles ». Par rapport à 2018, la médiane est en légère baisse, bien que le maximum dépasse les 28 V/m (en Martinique), pour la 3e fois dans l’histoire des mesures de l’ANFR.

Comme chaque année, l’Agence nationale des fréquences publie son bilan des analyses menées dans le cadre du dispositif national de surveillance de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques dans la bande 100 kHz à 6 GHz. Pour rappel, « ce dispositif permet de faire mesurer gratuitement l’exposition aux ondes électromagnétiques aussi bien dans des locaux d’habitation que dans des lieux accessibles au public ».

Un formulaire en ligne est accessible aux collectivités locales et aux particuliers. Dans ce second cas, ils doivent faire contresigner le formulaire par un organisme habilité, au sens du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013. C’est notamment le cas des collectivités locales, des agences régionales de santé et d’associations agréées par le ministère de l’Environnement ou le ministère de la Santé.

L’ANFR missionne alors un laboratoire accrédité et indépendant pour effectuer les mesures in situ et l’Agence règle elle-même la facture de cette opération. Les résultats sont ensuite transmis aux demandeurs et à la mairie du lieu concerné le cas échéant. Toutes les données sont ensuite publiées sur le site Cartoradio.fr.

3 020 mesures, dont 1 % de « points atypiques » cette année encore