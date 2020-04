Mon réseau Mobile : cartes plus précises et ajout de mesures de qualité de service produites par des tiers

En plus du lancement en version bêta du service Ma connexion Internet, l’Arcep revoit la précision de son équivalent sur le mobile. Une demande de longue date des clients et collectivités : disposer de cartes de couvertures plus précises.

Celles-ci sont fournies par les opérateurs et agrégés par le régulateur. Une « décision » a été prise : la fiabilité « sera dorénavant de 98 % avec un seuil local de 95 % ». Rien de surprenant puisqu’une consultation publique avait été mise en place au début de l’année. L’Arcep donne quelques détails :

« Cette décision, qui devra faire l’objet d’une homologation par le ministre chargé des communications électroniques, introduit un seuil de fiabilité « global » des cartes à 98 %, contre 95 % actuellement. Elle décline également cette exigence localement avec un seuil de 95 % pour les zones de moins de 1 000 et de plus de 100 km² »

Les cartes « plus précises devront ainsi être transmises à l’Arcep et publiées par les opérateurs au cours de l’automne prochain », ajoute enfin le régulateur. De plus, à compter d’aujourd’hui, le site Mon réseau mobile intègre pour la première fois des données de mesure de la qualité de service mobile réalisées par des tiers.

On retrouve celles produites par des territoires (le Cher, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et l’Auvergne-Rhône-Alpes) et la SNCF. Ces données sont mesurées « conformément au "Kit du régulateur" de l’Arcep ». Il comporte des « modèles de cahiers des charges techniques, pouvant être réutilisé simplement dans le cadre de marchés relatifs à la sélection d’un prestataire pour réaliser sur le terrain une campagne de mesures ».

Enfin, le tableau de bord du New Deal a été mis à jour au 4e trimestre 2019. « En métropole, la très grande majorité des sites en propre des opérateurs sont désormais équipés en 4G, et un effort sera attendu sur les sites des anciens programmes "Zones blanches – centre-bourgs". En outre-mer, les opérateurs poursuivent également leurs déploiements ».