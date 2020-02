Mars : un an plus tard, quels résultats pour le sismomètre SEIS de la mission InSight ?

Depuis un an, InSight étudie de près les moindres soubresauts de Mars afin d’affiner notre connaissance de la structure de la planète. 460 évènements ont été détectés, certains bien plus intéressants que d’autres. Les scientifiques en tirent déjà de premières conclusions ainsi qu'une « belle surprise », mais c'est loin d’être terminé.

Posée à la surface de Mars depuis plus d’un an, la mission InSight de la NASA étudie le cœur de la planète rouge, notamment grâce à son sismomètre SEIS développé par le CNES, en partenariat avec de nombreuses autres institutions dont l’IGP (Institut de physique du globe) de Paris et le JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA.

Elle devait initialement décoller en 2016, mais « en raison d’un problème technique sur l'instrument SEIS fourni par le CNES, le lancement de la sonde américaine Insight » avait été annulé décembre 2015. Finalement, une rallonge de 153,8 millions de dollars était accordée en septembre 2016, avec un lancement en 2018.

De Viking à InSight

D’une certaine manière, SEIS peut être vu comme le successeur de la mission Viking de la fin des années 70. Deux atterrisseurs qui disposaient pour rappel chacun d’un sismomètre, une première pour Mars.

Et autant dire que le succès ne fut pas spécialement au rendez-vous. Celui de Viking 1 était inutilisable en raison d’un problème avec son mécanisme de déverrouillage. Si celui de Viking 2 fonctionnait bien, il « péchait par son manque de sensibilité, et l'influence des vibrations de l'atterrisseur ne pouvait pas être estimée et écartée ».

Pire, en réanalysant plus récemment les données avec de nouvelles techniques plus performantes, « les sismologues se demandent toujours si l'atterrisseur est parvenu à entendre un seul séisme ».

SEIS : un stéthoscope pour « écouter » l’activité de Mars

SEIS doit permettre de mieux comprendre la constitution interne de Mars, qui est finalement assez peu connue pour le moment. Si vous vous demandez comment il fonctionne, voici ce qu'en dit le site officiel de la mission InSight :

« À l'image du stéthoscope qu'un médecin utilise pour écouter l'activité des organes internes d'un patient, ou de l'échographie, capable de fournir une image d'un nourrisson dans le ventre de sa mère, l'écoute des vibrations émises par la Terre par le maillage très dense des réseaux de sismomètre permet de pénétrer dans l'intimité profonde de notre planète, un domaine par ailleurs inaccessible de façon directe.

Les ondes sismiques générées par un séisme se comportent comme des rayons lumineux. Lorsqu'elles frappent un milieu donné, elles peuvent en effet être réfléchies dans une autre direction, un peu comme face à un miroir, ou réfractées, c'est à dire à la fois déviées et ralenties. »

Sur Terre, nous pouvons disposer des réseaux de capteurs sismiques tout autour de la planète afin de mesurer finement la propagation des ondes à travers plusieurs stations et ainsi identifier l’origine des séismes. Sur Mars, c’est impensable et InSight n’emporte qu’un seul instrument comprenant six sismomètres.

Il faut donc faire preuve d’ingéniosité pour identifier et analyser les ondes, afin d’en tirer ensuite des conclusions sur la composition interne de Mars. C'était l'objet de six publications mises en ligne de manière synchronisée : cinq dans Nature Geoscience, une dans Nature Communications. Toutes ne concernent pas SEIS.

Deux évoquent des mesures atmosphériques et magnétiques, une de contexte géologique, une est généraliste sur la planète et enfin deux présentent les premiers résultats du sismomètre. Philippe Lognonné, principal investigateur de l’instrument SEIS et géophysicien à l’Institut de physique du globe de Paris, les évoque dans le Journal du CNRS.

Il y explique notamment que SEIS est « la station sismique la moins bruitée du système solaire » et que ses équipes « ont pu mesurer des signaux dix fois plus faibles qu’anticipés ». Les premiers résultats viennent de tomber, assortis des premières conclusions. Si certaines peuvent paraître triviales, elles n’en demeurent pas moins importantes.

Car comme pour les ondes gravitationnelles, supposer très fortement qu’un phénomène existe et l’« observer » sont deux choses différentes, tout aussi importantes l’une que l’autre. En physique, la validation de la théorie par la pratique ne doit pas être prise à la légère.

« Nous avons bien sûr été très surpris et excités »