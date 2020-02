Comment l'Europe veut devenir acteur majeur de l'intelligence artificielle

La Commission européenne a dévoilé ses grandes lignes de développement pour une « intelligence artificielle axée sur le facteur humain ». Pour Margrethe Vestager, « nous voulons que chaque citoyen, chaque travailleur, chaque entreprise ait une possibilité réelle de tirer parti des avantages de la numérisation ». La recette est dévoilée dans un livre blanc.

Une technologie au service des personnes (santé, transports plus sûrs…), une économie juste et compétitive (construction mécanique, cybersécurité, agriculture, économie verte et circulaire…), une société ouverte, démocratique et durable. Voilà les axes de cette stratégie comprenant deux volets. L’un relatif à la donnée avec un « espace européen unique des données », l’autre à l’intelligence artificielle.

Les motivations sont fortes, mais la pente est raide puisqu’il ne s’agit rien de moins que de faire de l’Europe le chef de file mondial « dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle propices à des utilisations et applications sûres ». Derrière l’ambition, la Commission entend poser les premiers pavés de cette route qui doit nous mener vers un nouveau cadre.

Retour au 25 avril 2018. Ce jour, la commission présente une série de mesure pour stimuler ce secteur : d’un, renforcement du soutien financier et encouragement des secteurs public et privé à adopter l'IA. De deux, préparation aux changements socio-économiques provoqués par l'IA avec à la clef des partenariats entre entreprises et monde éducatif et autres programmes de formation spécialisée. De trois, surtout, mise en place d'un cadre éthique et juridique.

Près de deux ans plus tard, l’institution européenne met en ligne son livre blanc sur l'intelligence artificielle, désormais ouvert à consultation publique jusqu'au 19 mai 2020. Dans ce document, « la Commission prône (…) une approche axée sur la régulation et l’investissement, qui poursuit le double objectif de promouvoir le recours à l’IA et de tenir compte des risques associés à certaines utilisations de cette nouvelle technologie ».

Le Livre blanc vient ainsi « définir des options stratégiques concernant la manière d’atteindre ces objectifs », sachant que le militaire a été laissé au bord de la table. Des options basées sur les valeurs et droits fondamentaux européens.

Valeurs européennes et IA