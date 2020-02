La Commission européenne envisage une « loi sur les données » à horizon 2021

La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé hier sa très attendue « stratégie pour les données » (essentiellement non personnelles). L’exécutif bruxellois envisage notamment une « loi sur les données », à horizon 2021.

« Afin d’assurer son avenir numérique, l’UE doit saisir l’occasion qui lui est offerte par l’économie fondée sur les données », a martelé le nouvel exécutif européen, mercredi 19 janvier. Aux yeux de la Commission, le volume croissant de données, produites tant par les acteurs publics que privés (entreprises, associations...), « constituera une source potentielle de croissance et d’innovation dont il convient de tirer parti » au fil du mandat qui vient de s’ouvrir.

« Les données refaçonneront nos modes de production, de consommation et de vie », prédit-on à Bruxelles. Avant d’ajouter : « Les effets bénéfiques de cette évolution se feront sentir dans tous les aspects de nos vies, depuis une consommation d’énergie plus maîtrisée et la traçabilité des matériaux et des aliments, jusqu’à des modes de vie plus sains et de meilleurs soins de santé. »

La Commission von der Leyen ambitionne ainsi de faire de l’Europe « un modèle de premier plan pour une société à laquelle les données confèrent les moyens de prendre de meilleures décisions, tant dans les entreprises que dans le secteur public ».

Créer un « espace européen unique des données »