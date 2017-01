FranceIA : le plan de bataille de la France sur l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est sans aucun doute une technologie d'avenir qui soulève de nombreuses questions, mais aussi des craintes. Dans tous les cas, la France compte être un des moteurs de son développement et le gouvernement lance ainsi des groupes de réflexion à travers son projet « France IA ».

Ce matin, le gouvernement organisait une conférence de presse afin de lancer son projet « France IA ». Il s'agit de définir « les orientations stratégiques de la France dans le domaine de l’intelligence artificielle ». Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer à de nombreuses reprises, cela touche de très nombreux domaines, avec d'importants débouchés, mais aussi des problématiques liées à l'exploitation des données.

La France veut être présente et Thierry Mandon tire la sonnette d'alarme

Avec plus de 200 start-ups recensés dans le domaine de l'intelligence artificielle, la France veut continuer à jouer un rôle important... mais aussi éviter une fuite de ses cerveaux et entrepreneurs à l'étranger. Thierry Mandon explique d'ailleurs que la recherche « est en grand danger » et qu'aujourd'hui, les centres français « sont pillés ». « Leurs chercheurs sont débauchés par des sociétés qui ne sont pas françaises et qui ont le bon goût de ne pas payer d'impôt en France » tonne-t-il.

Sans être cité directement cité, on lit entre les lignes qu'il est notamment question de Facebook. Pour rappel, fin 2013, le réseau social a justement recruté le français Yann Le Cun comme directeur pour son laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle, entre fantasmes et peur