Android 11 disponible en « Developer Preview », notre analyse des nombreuses nouveautés

La première Developer Preview d’Android 11 est disponible depuis hier soir et, selon Google, des changements importants ont été apportés, notamment sur le respect de la vie privée et la sécurité. Mais l'OS mobile se prépare également pour la 5G. De premières builds sont disponibles pour certains smartphones Pixel.

Un peu moins d’un an après la bêta d’Android Q – depuis renommé en Android 10 – Google vient d’annoncer la nouvelle version de son système d’exploitation pour les terminaux mobiles, simplement baptisée Android 11. L’éditeur semble donc bien en avoir fini avec les noms de gâteau (le dernier était Pie pour Android 9.x), mais on trouve encore des mentions d'Android R (Reese's ?) dans la communication de Google, notamment lorsqu’il est question des API.

Trois Developer Preview, trois bêta, la version finale en Q3

Cette année, la société prend largement les devants puisque sa conférence annuelle I/O – qui est toujours le théâtre de nombreuses annonces autour d’Android – ne se tiendra que dans trois mois, du 12 au 14 mai.

D’ici là, deux autres Developer Preview sont attendues, en mars et avril. En mai il sera temps de passer à la première bêta, puis à une seconde en juin selon le calendrier prévisionnel. La seconde bêta signera le gel des API et du SDK, et donc du comportement final du système. C’est une étape importante pour les développeurs, baptisée « Platform Stability ».

Enfin, une troisième bêta faisant office de Release Candidate et la version définitive d’Android 11 seront mises en ligne au troisième trimestre de l’année, sans plus de précisions. Un délai qui doit permettre à Google de peaufiner son système mais surtout aux développeurs de se préparer, car de nombreux changements les concernent directement.

Des images disponibles pour certains Pixel

Pour le moment, nous en sommes donc au simple stade de la « Developer Preview » qui est donc loin d’être finalisée et à utiliser en connaissance de cause. Elle est diffusée publiquement et permet donc à chacun de se faire une première idée de l’orientation que souhaite donner l’éditeur à cette nouvelle mouture de son système.

Tout le monde peut télécharger l’image, qui nécessite pour le moment une installation manuelle ; une manière pour Google de s’assurer que seules des personnes sachant un minimum ce qu’elles font tenteront l’expérience. Seul regret : la liste des smartphones compatibles est pour le moment assez mince.

Seuls les Pixel 2, 3, 3a ou 4 – et leurs déclinaisons XL – de Google sont pour le moment supportés. Dans tous les cas, il est toujours possible de passer par Android Studio pour essayer Android 11 (les explications sont données par ici).

De vastes travaux sur le respect de la vie privée