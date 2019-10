Google : Incognito sur Maps, suppression historique YouTube et Assistant et Password Checkup

Le mode Incognito a été lancé sur Chrome en 2008, puis est arrivé sur YouTube début 2019 et, comme prévu, débarque désormais sur Maps.

Le principe de fonctionnement reste le même : « Lorsque vous activez le mode navigation privée dans Google Maps, votre activité sur cet appareil, tout comme les lieux que vous recherchez, ne sera pas enregistrée dans votre compte Google ni utilisée pour personnaliser votre expérience ».

Pour activer le mode Incognito, il faudra cliquer sur votre photo de votre profil. Cette fonctionnalité sera d'abord déployée sur Android au cours des « prochaines semaines », puis elle arrivera sur iOS « bientôt ».

Google annonce également « la suppression automatique dans l'historique de YouTube », avec un ménage périodique tous les 3 ou 18 mois. La conservation sans limite reste activée par défaut, dommage.

Le géant du Net continue sur sa lancée. Au cours des prochaines semaines, il permettra à ses clients de supprimer l’historique de leur activité sur l’Assistant via des phrases du genre : « Ok Google, supprime la dernière chose que je t’ai dite » ou « Ok Google, supprime tout ce que j’ai dit la semaine dernière ».

Assistant rattrape ainsi son retard sur Alexa qui peut déjà le faire depuis plusieurs mois. Là encore, on aurait aimé que ce genre de fonctionnalités soit présent dès le début et n'arrive pas des années après le lancement.

Par contre, « si vous demandez de supprimer plus d'une semaine de données de votre compte, l'Assistant vous dirigera directement vers la page des paramètres de votre compte pour finaliser la suppression ». Une opération qui risque d'être un brin compliquée depuis une enceinte connectée…

Ce n'est pas tout : « Aujourd'hui, à l’occasion du mois de la cybersécurité, nous intégrons Password Checkup, un nouvel outil qui vous indique en un clic si l’un de vos mots de passe est faible, déjà utilisé ou compromis (par exemple en raison d’une fuite de données vers un tiers) ».

Pour rappel, Chrome dispose depuis quelques mois d'une extension officielle permettant de vérifier vos mots de passe. La différence c'est qu'il est directement intégré dans le Gestionnaire de mots de passe cette fois-ci. Firefox propose aussi un outil de vérification, Monitor, basé sur les données de Have I been pwned.