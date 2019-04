Android Q : déjà la Beta 2 avec support des écrans pliables dans l'émulateur

L’équipe de développement de Mint Linux semble traverser une phase complexe, pleine de doutes et d’incertitudes. Ils se veulent cependant rassurants : la prochaine mouture 19.2, nommée Tina, est en bonne voie.

Les derniers changements graphiques apportés au site, au logo ou même à la distribution semblent avoir divisé les utilisateurs en deux camps, les critiques négatives ayant été plus nombreuses que prévue.

Deux des principaux développeurs sont également absents pour le moment, et certains travaux commencés se révèlent plus complexes qu’initialement estimé.

En premier lieu, le gestionnaire de fenêtres Muffin, largement modifié pour en améliorer la réactivité, tout en lui offrant des capacités modernes, comme activer/désactiver la synchronisation verticale sans avoir à relancer la session Cinnamon.

Des améliorations sont également prévues pour les thèmes, les critiques sur les contrastes ne s’étant pas tues malgré deux vagues d’améliorations. Seront notamment retravaillées les icônes, avec deux jeux différents selon que le thème sera clair ou sombre.

Le développement de Tina continue donc, avec une bêta qui ne devrait plus tarder. Les plus pressés pourront se tourner vers les builds quotidiennes de la branche alpha, mais l’équipe prévient : elles sont instables par nature et leurs traductions ne sont pas complètes.