Android Q : les (nombreuses) nouveautés de la bêta 3

Le futur Android 10 se dessine depuis mars, mais la dernière bêta lui ajoute bien des capacités. Mode sombre, sécurité, options pratiques, notifications, gestes tactiles : les testeurs ont du travail, d'autant que la bêta s'est ouverte à une quinzaine d'appareils tiers. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer.

La Google I/O s’est terminée cette année sur une avalanche d’annonces pour différents produits, mais Android y tenait clairement le haut du pavé. Même si deux bêtas étaient déjà sorties, Google en gardant manifestement beaucoup sous le coude, avec une longue liste de nouveautés à révéler. Une partie était très clairement attendue, en particulier le mode sombre.

Nous ne reviendrons pas sur certaines annonces déjà traitées, notamment tout ce qui touche à la vie privée et aux produits Pixel et Nest, déjà abordés dans nos actualités ou dans le brief. Concentrons-nous sur Android, dont la bêta 3, maintenant disponible sur de nombreux appareils, a révélé de nombreuses nouveautés.

Android Q sera bien la version 10