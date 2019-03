Android Q : première bêta publique, le détail des nouveautés

Google a publié mercredi dernier la première bêta publique d’Android Q. La liste initiale de améliorations comporte des éléments attendus, comme la gestion des écrans pliables, et d’autres espérés comme des retouches du panneau de partage et des permissions. Passage en revue.

Pour cette première bêta publique, seule la gamme Pixel est pour l’instant supportée. Y compris d’ailleurs le premier modèle, alors qu’il date de l’automne 2015 et ne devrait donc plus profiter de telles mises à jour. Il reste cependant à voir si la version finale sera bel et bien proposée pour ce « vieux » smartphone.

Comme l’année dernière à la même époque, l’installation passe par une inscription au programme de test puis le téléchargement d’une mise à jour OTA, comme n’importe quel lot mensuel de correctifs de sécurité.

Bien entendu, il est recommandé de n’installer la préversion que sur un appareil secondaire, surtout dans le cas d’une première révision où l’on s’attend à un code encore frais, donc capable de provoquer des cascades de problèmes. L’éditeur le rappelle d’ailleurs sur sa page : la bêta n’est proposée qu’à des fins de tests et se destine avant tout aux développeurs, Android Q promettant une vague d’adaptations nécessaires.

On espère cependant, à l’instar d’Android Pie, que la deuxième bêta prendra en charge un panel de smartphones issus d’autres constructeurs. Si oui, il y a peu de chances qu’il s’agisse des mêmes références, mais ceux bâtis sur Android One devraient une nouvelle fois être privilégiés.

La gestion des écrans pliables